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İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla suya yüzde 15 zam yapıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla suya yüzde 15 zam yapıldı.

Böylelikle;

- Konutta 15 metreküpe kadar 20 lira 63 kuruştan 23 lira 72 kuruşa,

- 30 metreküpe kadar 29 lira 69 kuruş olan mevcut fiyatın 34 lira 14 kuruşa,

- 31 ve üzeri metreküpe kadar kullanımınsa 40 lira 43 kuruştan 46 lira 49 kuruşa,

- İş yerlerindeyse 1. kademe olan, 40 metreküpe kadar 54 liradan, 62 lira 14 kuruşa,

- 2. kademe olan 41 metreküp üstünün ise, 62 lira 50 kuruştan, 71 lira 87 kuruşa yükseldi.