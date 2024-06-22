İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen, 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edilmişti. Sürücü ve yolcu güvenliği için taksilerde panik butonları yer alması kararlaştırılmıştı.

İBB tarafından 12 Ocak 2024'te prototipi tanıtılan taksilerde panik butonu uygulaması ise 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı. Randevu sırasına göre sisteme dahil edilen taksiler ile panik butonu uygulamasının denemesi yapılıyor. Kısa süre içerisinde İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

Tepe lambası S.O.S diye yanacak

Uygulama sayesinde taksicilere yönelik gerçekleşen olaylarda sürücü tarafından panik butonuna basılacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak. Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak ve güzergah üzerinde denetim yapan polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek. Yaşanan bu süreçleri ise araç içerisinde sürücü dışındaki kimse bilemeyecek. İBB tarafından tanıtılan prototipteki yolculara yönelik panik butonu ise henüz uygulamaya alınmadı.

Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek.