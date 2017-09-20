İstanbul'da toplu taşımada yüzde 50 indirim

20 Eylül 2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2002 yılından bu yana pek çok şehirde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle İstanbul'da da bir dizi etkinlik yapılacak.

Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında İstanbul'da 22 Eylül Cuma günü, 06.00 ile 20.00 saatleri arasında toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

Kartal-Bostancı sahil yolu, 22 Eylül'de saat 06.00-20.00'da Bostancı istikametinde motorlu araç trafiğine kapatılarak yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek.

Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık yaratmak amacıyla 16-22 Eylül'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl, 48 faklı ülkeden 2 bin 310 şehir katılıyor. Etkinlik haftası boyunca katılımcı şehirlerde, motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ile farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA