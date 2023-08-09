İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Zamlı tarife ne zamandan itibaren itibaren geçerli olacak?

8 Ağustos'ta gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrasında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam gelmişti. Peki zamlı tarife ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte detayları...

Toplu ulaşıma ne kadar zam yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

Zamlı öğrenci ve tam akbil fiyatları ne kadar?

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

Zamlı tarife ne zamandan itibaren geçerli olacak?

2023 yılı zamlı tarifesinin ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.