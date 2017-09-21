İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Tuzla'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Tuzla genelinde önceden tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şifa Mahallesi Eşme Sokağı'nda bir adrese de baskın yapıldı. Zili çalan ekipler, kapının açılmaması üzerine koçbaşı kullanarak içeri girdi.
Operasyon kapsamındaki aramaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA