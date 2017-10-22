İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

22 Ekim 2017

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim etkinliklerinin provaları dolayısıyla bugün ve 29 Ekim'de bazı yolların trafiğe kapalı olacağını bildirdi.

Saat 06.30-16.00 arası araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Vatan Caddesi gidiş geliş,

D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,

Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri,

Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar"

Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

Kaynak: AA