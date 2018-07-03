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İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın
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Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Orman İşletme Müdürlüklerinden 60, çevre belediyelerden 50 kişilik itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğüne ait bir itfaiye helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından yangını söndürdü.

Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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