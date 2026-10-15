İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

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İstanbul'da dün etkili olan ve birçok ilçede su baskınlarına yol açan şiddetli sağanak yağışın ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Fatih ve Sarıyer'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından Kağıthane'de dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. Son gelişmeyle birlikte kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, üçüncü kişinin ölümünün selle bağlantısı henüz kesinleşmedi. Cansız bedenin evsiz bir vatandaşa ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kağıthane'de erkek cesedi bulundu

Kağıthane'de selin ardından dere kenarında, köprü ayağına takılmış halde bir erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin sel felaketi sırasında hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Fatih'te 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Sel felaketinde ilk acı haberlerden biri Fatih ilçesinden geldi. Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayın ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer'de sel sularını geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti

Bir diğer ölüm ise sağanak yağışın etkili olduğu Sarıyer ilçesinde yaşandı. Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde sel sularını aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı.

Yolda biriken sudan çıkamayan S.Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Selin ardından can kaybı arttı

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Özellikle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana gelirken, bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Fatih ve Sarıyer'deki ölümlerin ardından Kağıthane'de bulunan cesetle birlikte kentteki can kaybı 3 olarak bildirildi. Kağıthane'de bulunan kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.