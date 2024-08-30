İstanbul'daki teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da yağışlı hava etkisini gösterdi. İstanbul'da Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarındaki seferler, hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
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İstanbul'da Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarındaki seferlerin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.