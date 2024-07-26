İstanbullular dikkat... AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor

İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sarı kodla uyardı. Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam ediyor.

AKOM da İstanbul’da dün akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin cumartesi akşamına kadar devam edeceğini, yağışların yerel kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı. D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücüler, yağış nedeniyle yavaş ilerledi.

Beykoz'da, Anadolu Hisarı çevresinde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi'nde yağışı fırsat bilen Ali Rıza Adıgüzel, servis aracını fırçayla yıkadı. Yağmurun bereket olduğunu belirten Adıgüzel, bundan faydalandığını dile getirdi.

Beyoğlu Karaköy'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç ve tentelerin altına sığındı.

Yollarda su birikintileri oluşurken bazı kişilerin yağışa aldırış etmenden balık tutmaya devam etmesi dikkati çekti.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda da yağış aralıklarla ve kısa süreli etkili oluyor.