İstanbullular hafta sonuna dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Yağış geliyor

Hafta sonu İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon’da yerel yağışlar bekleniyor. Megakentte cumartesi ve pazar günü bulut geçişleriyle ara ara sağanak görülecek. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan’da şiddetli yağış su baskını tehlikesini beraberinde getirecek. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar yeniden yükselecek.

Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde önümüzdeki haftanın tahmini paylaştı. Henüz sonbahar havasının gelmeyeceğini söyleyen Şen, pazar günü yağışların ardından sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Hafta sonu yağış geliyor ama çok kuvvetli değil. Pazar öğleden sonra devam edecek. Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış var, sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. İstanbul'da 30 dereceden 28 dereceye düşecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek ve ortalama seviyesinde olacak. İç Batı ve Kuzey Batı'da yükseliş olacak. Yağışlar da azalacak. Bugün Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Su baskınlarına dikkat etmek gerek. Ordu Giresun civarında da yağış var ama su baskını yapmaz. Marmara'daki yağış da hafif, su baskını yapmaz. Cumartesi pazar denize girecek olanlar dikkat etmeli, rip akıntısı var. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tekrar artacak ama sonraki haftaya bakacağız. Sonbahar geldi diyemiyoruz henüz.