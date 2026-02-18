İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul hava durumu...

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağıyor!
İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda aralıklarla görülen sağanak, bazı ilçelerde kara dönüştü. Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy Hadımköy'de zaman zaman yoğun kar yağışı görülürken, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar etkili oluyor. Anadolu Yakası’nda ise yağmur etkisini sürdürüyor.
