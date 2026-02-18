İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul hava durumu...

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, kentin bazı ilçelerinde kar ve sulu kar şeklinde devam ediyor.

Özellikle Avrupa Yakası'nda aralıklarla görülen sağanak, yer yer kar yağışına dönüştü.

Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy Hadımköy'de kar yağışı zaman zaman yoğun şekilde etkili olurken, Sultangazi ve Bağcılar'da yağış sulu kar biçiminde görülüyor.

Anadolu Yakası'nda yağmur etkili

Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede yağmur etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği değerlendiriliyor.