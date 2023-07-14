İstanbul'un en sıcak ilçesi açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı.

İstanbul'da da sıcaklık hissedilir derecede yükselirken hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de 39.7 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Sancaktepe'de sokaklar boş kalırken sokaklarda olanlar ise mecburen dışarı çıktıklarını belirtti. Caddelerde yürüyenler sıcaktan korunmak için kendince önlem aldı.

Kimileri ağaçların gölgesinde, kimileri ise soğuk yiyeceklerle serinlemeye çalıştı.

Aynı saatlerde en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer 5 ilçe ise şöyle:

Çekmeköy 38,6 derece

Sarıyer 38,1 derece

Sancaktepe-Samandıra 37,7 derece

Pendik 37,3 derece

Ümraniye 36,1 derece