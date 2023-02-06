İstanbul'un nüfusu 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı
İstanbul'un nüfusu geçen yıl, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya takip etti.
Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bu ili 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.
Yaşlı nüfusu arttı, ortanca yaş yükseldi
Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.
Türkiye'de 2021'de 33,1 olan ortanca yaşın, 2022'de 33,5'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Bu ili 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak, 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti.
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2022 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2022 yılında yüzde 68,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22'ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a yükseldi.
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı yükseldi
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 iken 2022'de yüzde 46,8'e geriledi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33'ten, yüzde 32,3'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,3'ten yüzde 14,5'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2022'de çalışma çağındaki her 100 kişinin, 32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya baktığı ortaya çıktı.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olarak belirlendi. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.
Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.
2021-2022 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
Toplam
84.680.273
85.279.553
İstanbul
15.840.900
15.907.951
Ankara
5.747.325
5.782.285
İzmir
4.425.789
4.462.056
Bursa
3.147.818
3.194.720
Antalya
2.619.832
2.688.004
Konya
2.277.017
2.296.347
Adana
2.263.373
2.274.106
Şanlıurfa
2.143.020
2.170.110
Gaziantep
2.130.432
2.154.051
Kocaeli
2.033.441
2.079.072
Mersin
1.891.145
1.916.432
Diyarbakır
1.791.373
1.804.880
Hatay
1.670.712
1.686.043
Manisa
1.456.626
1.468.279
Kayseri
1.434.357
1.441.523
Samsun
1.371.274
1.368.488
Balıkesir
1.250.610
1.257.590
Kahramanmaraş
1.171.298
1.177.436
Aydın
1.134.031
1.148.241
Tekirdağ
1.113.400
1.142.451
Van
1.141.015
1.128.749
Sakarya
1.060.876
1.080.080
Denizli
1.051.056
1.056.332
Muğla
1.021.141
1.048.185
Eskişehir
898.369
906.617
Mardin
862.757
870.374
Trabzon
816.684
818.023
Malatya
808.692
812.580
Ordu
760.872
763.190
Erzurum
756.893
749.754
Afyonkarahisar
744.179
747.555
Adıyaman
632.148
635.169
Sivas
636.121
634.924
Batman
626.319
634.491
Tokat
602.567
596.454
Elazığ
588.088
591.497
Zonguldak
589.684
588.510
Kütahya
578.640
580.701
Osmaniye
553.012
559.405
Çanakkale
557.276
559.383
Şırnak
546.589
557.605
Çorum
526.282
524.130
Ağrı
524.644
510.626
Giresun
450.154
450.862
Isparta
445.678
445.325
Aksaray
429.069
433.055
Yozgat
418.500
418.442
Edirne
412.115
414.714
Düzce
400.976
405.131
Muş
405.228
399.202
Kastamonu
375.592
378.115
Uşak
373.183
375.454
Kırklareli
366.363
369.347
Niğde
363.725
365.419
Bitlis
352.277
353.988
Rize
345.662
344.016
Amasya
335.331
338.267
Siirt
331.980
331.311
Bolu
320.014
320.824
Nevşehir
308.003
310.011
Yalova
291.001
296.333
Bingöl
283.112
282.556
Kırıkkale
275.968
277.046
Hakkari
278.218
275.333
Kars
281.077
274.829
Burdur
273.716
273.799
Karaman
258.838
260.838
Karabük
249.287
252.058
Kırşehir
242.944
244.519
Erzincan
237.351
239.223
Bilecik
228.334
228.673
Sinop
218.408
220.799
Iğdır
203.159
203.594
Bartın
201.711
203.351
Çankırı
196.515
195.766
Artvin
169.543
169.403
Kilis
145.826
147.919
Gümüşhane
150.119
144.544
Ardahan
94.932
92.481
Tunceli
83.645
84.366
Bayburt
85.042
84.241