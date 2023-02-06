İstanbul'un nüfusu 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya takip etti.

Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bu ili 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.

Yaşlı nüfusu arttı, ortanca yaş yükseldi

Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2021'de 33,1 olan ortanca yaşın, 2022'de 33,5'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Bu ili 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak, 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2022 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2022 yılında yüzde 68,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22'ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a yükseldi.

Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı yükseldi

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 iken 2022'de yüzde 46,8'e geriledi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33'ten, yüzde 32,3'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,3'ten yüzde 14,5'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2022'de çalışma çağındaki her 100 kişinin, 32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya baktığı ortaya çıktı.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olarak belirlendi. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.

2021-2022 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam

84.680.273

85.279.553

İstanbul

15.840.900

15.907.951

Ankara

5.747.325

5.782.285

İzmir

4.425.789

4.462.056

Bursa

3.147.818

3.194.720

Antalya

2.619.832

2.688.004

Konya

2.277.017

2.296.347

Adana

2.263.373

2.274.106

Şanlıurfa

2.143.020

2.170.110

Gaziantep

2.130.432

2.154.051

Kocaeli

2.033.441

2.079.072

Mersin

1.891.145

1.916.432

Diyarbakır

1.791.373

1.804.880

Hatay

1.670.712

1.686.043

Manisa

1.456.626

1.468.279

Kayseri

1.434.357

1.441.523

Samsun

1.371.274

1.368.488

Balıkesir

1.250.610

1.257.590

Kahramanmaraş

1.171.298

1.177.436

Aydın

1.134.031

1.148.241

Tekirdağ

1.113.400

1.142.451

Van

1.141.015

1.128.749

Sakarya

1.060.876

1.080.080

Denizli

1.051.056

1.056.332

Muğla

1.021.141

1.048.185

Eskişehir

898.369

906.617

Mardin

862.757

870.374

Trabzon

816.684

818.023

Malatya

808.692

812.580

Ordu

760.872

763.190

Erzurum

756.893

749.754

Afyonkarahisar

744.179

747.555

Adıyaman

632.148

635.169

Sivas

636.121

634.924

Batman

626.319

634.491

Tokat

602.567

596.454

Elazığ

588.088

591.497

Zonguldak

589.684

588.510

Kütahya

578.640

580.701

Osmaniye

553.012

559.405

Çanakkale

557.276

559.383

Şırnak

546.589

557.605

Çorum

526.282

524.130

Ağrı

524.644

510.626

Giresun

450.154

450.862

Isparta

445.678

445.325

Aksaray

429.069

433.055

Yozgat

418.500

418.442

Edirne

412.115

414.714

Düzce

400.976

405.131

Muş

405.228

399.202

Kastamonu

375.592

378.115

Uşak

373.183

375.454

Kırklareli

366.363

369.347

Niğde

363.725

365.419

Bitlis

352.277

353.988

Rize

345.662

344.016

Amasya

335.331

338.267

Siirt

331.980

331.311

Bolu

320.014

320.824

Nevşehir

308.003

310.011

Yalova

291.001

296.333

Bingöl

283.112

282.556

Kırıkkale

275.968

277.046

Hakkari

278.218

275.333

Kars

281.077

274.829

Burdur

273.716

273.799

Karaman

258.838

260.838

Karabük

249.287

252.058

Kırşehir

242.944

244.519

Erzincan

237.351

239.223

Bilecik

228.334

228.673

Sinop

218.408

220.799

Iğdır

203.159

203.594

Bartın

201.711

203.351

Çankırı

196.515

195.766

Artvin

169.543

169.403

Kilis

145.826

147.919

Gümüşhane

150.119

144.544

Ardahan

94.932

92.481

Tunceli

83.645

84.366

Bayburt

85.042

84.241