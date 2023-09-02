İtfaiyeciler "Dünya Şampiyonası" için İstanbul'da yarışıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen 22 ülkeden yaklaşık 450 itfaiyecinin katıldığı "Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası" İstanbul'da yapılıyor.
Üsküdar'daki Burhan Felek Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışmanın ilk gününde, kadın ve erkek itfaiyeciler zorlu parkurlarda atletik yeterliliklerini sergiledi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada, itfaiyeciler kancalı merdivenle eğitim kulesine tırmandı. Yarışmaya katılan İstanbul İtfaiyesinde görevli personel de rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.
Şampiyona kapsamında, itfaiyeciler motopomp yarışı ve engelli koşuda mücadele edecek. Yarışma 5 Eylül'e kadar sürecek.