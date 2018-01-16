"İttifak görüşmesi bu hafta gerçekleşebilir'

16 Ocak 2018

MHP ile ittifak görüşmelerini yürütecek AK Parti heyetine başkanlık edecek TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis'teki AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini yürütecek komisyon üyeleri olarak yarın bir toplantı gerçekleştireceklerini açıklayan Şentop, "Cumhurbaşkanımız bize direktifler verecektir. Çünkü iki lider görüştü, bize bir yol haritası vermeleri lazım." dedi.

Şentop, bu hafta MHP ile bir görüşme olabileceğini tahmin ettiğini belirterek, "Perşembe, cuma... Bakarsınız bugün görüşülür, çarşamba da olabilir. Bizim kendi heyetimiz dün toplandık, görüştük. Henüz bir takvim yok, bizim tek başımıza karar vereceğimiz bir şey değil." ifadesini kullandı.