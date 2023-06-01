İYİ Parti: 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından İYİ Parti'nin nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olmuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı canlı yayında "Tüm ittifaklar Seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir" dedi.

Poyraz "Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir. Bununla ilgili ben bazı köşe yazarlarının ve bazı yorumcuların 'İYİ Parti seçim bitti, ittifak bitti' diyebilir, bu bir yorum değil, bir teknik durum" ifadelerini kullandı.

"İş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil"

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Mecliste kaydını yaptırdı. Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını verdi.