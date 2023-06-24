İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı başladı

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayın yapıldığı ATO Congresium'a gelmesiyle başladı.

Kurultayda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu divan başkanlığına, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kadriye Ünler de başkan yardımcılığına seçildi.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Rotamız net pusulamız millet"

"Rotamız net pusulamız millet" sloganıyla düzenlenen kurultayda, genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşacak Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de seçilecek.

Salondaki platforma kurulan büyük ekrana Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Akşener'in portresi yansıtıldı.

Kurultayda konuşan Akşener, 'Bugün hesaplaşıyoruz. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Hesap veriyorum, sonra hesap soracağım' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle ertelenen İYİP'in 3’üncü Olağan Kurultayı bugün yapılıyor. Kurultayda sert açıklamalar yapan Akşener, "Biz bu partiyi kurmak için CHP’den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.

"Bugün hesaplaşıyoruz. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Hesap veriyorum, sonra hesap soracağım" diyen Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk. Siyaset esnafının rahatını bozduk.

'Çok ağır çirkinlikler yaşadım'

Ben Genel Başkan seçildikten sonra çeşitli yöntemlerle demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. 2 kere kurultayda blok liste oluşturdum, itiraz ettiniz. Sonra tam, tam, tam insan işaret etmeden, ne deniyor, çarşaf yaptım. Çarşaf listede anahtar listeler ortaya çıktı seçilemeyenler itiraz etti. Anladım ki o gün benim görevim itiraz seçtirmekmiş.

Başka hakkım, hukukum yokmuş. Sonra 100 kişilik diğer başka insanların aday olabileceği yarı çarşaf yaptım. Orada da çok ağır çirkinlikler yaşadım. Kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben de siz de hesap vereceğiz. Kurultaylar herkesin hesap verme yeridir. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekil olunuyor yetmiyor. GİK olunuyor yetmiyor. Genel Başkan Yardımcılığı isteniyor. Genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin.

'Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ama...'

Sayın Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 vekilin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in diyetine döndü bu iş. Psikolojik olarak kendimizi kötü hissettik. Ben kendimi aşağılanmış hissettim. hayatımın hiçbir döneminde hissetmediğim kadar kötü hissettik. Ben savaşmayı severim. Kafamla kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. 28 Şubat’ta oynadım şu kadar onurum olmadı. Tayyip Erdoğan’la ters düştük, şu kadar umurum olmadı, korkum olmadı. Her hafta ben tutuklandım. Can-baş uğruna dedim, şu kadar korkum olmadı. Cesaretimiz olmadı, savaşmadık, 15 vekil aldık. Bu kuyruk siyasetine mâl oldu. Bu aynı zamanda Türkiye’ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, iş birliği konusunda CHP’ye sağda bulunan her renkten insanların ön yargılarının değişmesine neden oldu. Bu değişme 6’lı Masa’yı Millet İttifakı’nı getirdi.

'Bu partide artık şımarıklık bitmiştir'

Tüm başarısızlık varsa sorumluluğu benimdir. Başarı varsa sorumluluk sizindir. Şimdi demokrasi mi diyorsunuz? Demokrasiyi öğreneceğiz. Oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay değil. Kılıçdaroğlu’na gittik. 2 parti yerel seçimlere birlikte gittik ve başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? ‘İstanbul’un seçimini biz değil HDP kazandırdı…’ Yuh muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum sonra hesap soracağım. Bu partide artık şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik bitmiştir.

'Bana kala kala kura kaldı, ayıp be!'

Bugün kongre var. Oy kullanacaksınız. Benim 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Ama şimdi yanımda bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Bütün üst kurul delegelerimizin, milletvekillerimizin ismi olan bir torba. Bana kala kala kura kaldı. Ayıp be ayıp. Kura mı çekeyim ben? Vekilleri kura ile mi belirleyeyim. GİK’i kura ile mi belirleyeyim? Ne istiyorsunuz kardeşim?

Bundan sonra partimize saygısızlık eden, sosyal medyadan oradan buradan zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım.

'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bize çalışmadılar diyenlere başarılar diliyorum'

Bir aydır ben konuşmuyorum. O gece konuştum daha sonra konuşmadım. Önce Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Tırnak içinde bahsettiğim kanaat önderleri, elitler... Sonra baktılar ipin ucu kaçtı dengelemek lazım, birden bire olağan şüpheli Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız onun için seçim kaybedilmiş. 45 ilde Sayın Mansur Yavaş ile büyük çoğunluğu olan CHP'den bir kişinin çağrılmadığı kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Şehirlerde adaylarımız 'Bir oy Meral'e bir oy Kemal'e' diye oy istediler. Bütün bunlara baktığınız zaman insafınız kurusun.

Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı 'İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir' dediğiniz gibi. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Bunlara alışmalısınız, önceliğimiz parti aidiyetidir. Bunu hissetmeyenler kapı burada. İki bizim medyamız yoktur, muhalif medya da bizim değildir. Muhalif medyanın mensupları da bizim değildir. Bize hakaret edilmenin, bize yanlış yapmanın hiçbir yaptırımı yoktur. Biz yapayalnız sadece milleti ile el sıkışmış tek siyasi organizasyonuz."