İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti (Aykut Kaya kimdir?)

Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşdığı açıklamasında, partideki görevinden istifa ettiğini ifade etti. Kaya, siyaseti millete hizmet, ülkeyi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olarak gördüğünü belirtti.

Milletin vekili olmayı gaye edindiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti: "Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim."

Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

Aykut Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Kayseri'de 1978'de doğan Aykut Kaya, ilk ve ortaöğrenimini Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünde tamamladı. Lisansüstü eğitimini ise Amerika’da Baldwin-Wallace College’da Uluslararası İşletme alanında yaptı. 2003 yılında Genel Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaya başladığı Kaya Homes Şirketi adına 2016 yılında Suudi yatırım fonuna ait Saudi Real Estate Company (Al Akaria) ile ortak Saudi Real Estate Construction Company’i kurdu ve Başkan Yardımcısı daha sonra da CEO oldu.

2020 yılı sonunda Türkiye’ye dönen Aykut Kaya, Kaya Homes Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı. DEİK Türkiye Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Türkiye İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığını yürütmüştür. 2021 yılı Şubat ayında başlamış olup halen İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcılığı görevindedir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Aykut Kaya iki çocuk babası.