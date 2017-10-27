İyi Parti başkanlık divanında görev dağılımı yapıldı

27 Ekim 2017

Mehmet KAYA

ANKARA – Kuruluşunun ardından organlarını belirleme çalışmalarını sürdüren İyi Parti, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından görev dağılımını da tamamladı.

İyi Parti ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz üstlendi. Hazine'nin ilk kadın müsteşarı ve eski bakanlardan Ayfer Yılmaz da uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Genel Sekreterlik görevini ise Aytun Çıray yürütecek.

Başkanlık Divanı görev dağılımı şöyle:

Aytun Çıray: Genel Sekreter

Hayrettin Nuhoğlu: Genel Muhasip



Genel Başkan Yardımcıları:

Koray Aydın: Teşkilat işlerinden sorumlu

Mustafa Erdem: Hukuk ve seçim işleri

Şenol Bal: Parlamento ve siyasi işlerden sorumlu

Ayfer Yılmaz: Uluslararası işlerden sorumlu

D. Musavat Dervişoğlu: Mahalli idarelerden sorumlu

Durmuş Yılmaz: Ekonomiden sorumlu

Ümit Özdağ: Medya ve propagandadan sorumlu

Vedat Taylan Yıldız: İletişim ve teknolojiden sorumlu

Şule Doğan: Eğitim, Kültür ve Sanat politikalarından sorumlu

Ahmet Ersagun Yücel: Sosyal politikalardan sorumlu