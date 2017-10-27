İyi Parti başkanlık divanında görev dağılımı yapıldı
İyi Parti başkanlık divanı üyelerinin görev dağılımı yapıldı. Parti Genel Sekreterliğine İzmir Milletvekili Aytun Çıray getirildi. Durmuş Yılmaz ise Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.
Mehmet KAYA
ANKARA – Kuruluşunun ardından organlarını belirleme çalışmalarını sürdüren İyi Parti, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından görev dağılımını da tamamladı.
İyi Parti ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz üstlendi. Hazine'nin ilk kadın müsteşarı ve eski bakanlardan Ayfer Yılmaz da uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Genel Sekreterlik görevini ise Aytun Çıray yürütecek.
Başkanlık Divanı görev dağılımı şöyle:
Aytun Çıray: Genel Sekreter
Hayrettin Nuhoğlu: Genel Muhasip
Genel Başkan Yardımcıları:
Koray Aydın: Teşkilat işlerinden sorumlu
Mustafa Erdem: Hukuk ve seçim işleri
Şenol Bal: Parlamento ve siyasi işlerden sorumlu
Ayfer Yılmaz: Uluslararası işlerden sorumlu
D. Musavat Dervişoğlu: Mahalli idarelerden sorumlu
Durmuş Yılmaz: Ekonomiden sorumlu
Ümit Özdağ: Medya ve propagandadan sorumlu
Vedat Taylan Yıldız: İletişim ve teknolojiden sorumlu
Şule Doğan: Eğitim, Kültür ve Sanat politikalarından sorumlu
Ahmet Ersagun Yücel: Sosyal politikalardan sorumlu