İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Ben bugüne kadar kimsenin arkasından hançer vurmadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, gruptaki konuşmasında şunları söyledi:

- En yakınım en güvendiğim olsun, kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim. İsterse en yakınım olsun, bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim.

- Garibanları istismar edenleri silmezsem adiyim.

- Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi gerekiyor. Gözü dönmüş, Netanyahu’nun, tüm dünyada, savaş suçlusu ilan edilmesi için, daha kaç çocuğun, ölmesi gerekiyor?

- Paris’teki terör saldırılarında 11 vatandaşını kaybedince, dünyayı ayağa kaldıran Fransa, ölen Filistinli çocuklar olduğunda çocukların katili Netanyahu’ya destek ziyareti yapıyor.

- 2023 seçimlerinde bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar, hainlikle suçlayanlar, parti içi hesaplarını istikbalin önüne koyanlar birer değişim havarisi oluverdiler. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar hafta sonu itibariyle yeni genel başkan Sayın Özgür Özel’in en büyük fanları oldu. Ez cümle Kral öldü, ama 2023’e damga vuran, o garip anlayış, ve o anlayışın sahipleri, aynen yerinde duruyor. Tüm kurultay süreci boyunca; Türk sağına, bol miktarda hakaret edildi. Her türlü erdemi solda, her türlü ahlaksızlığı da, sağda gören, ateşli konuşmalar, derinlikli yorumlar yapıldı. Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri, havalarda uçuştu.

Oturdum iki rekat şükür namazı kıldım. Kılıçdaroğlu hançerden bahsetti. Eğer ben isem o, ben bugüne kadar kimsenin arkasından hançer vurmadım. Hak ettiyse hançeri kalbine vurdum. Gereğini yapmıyorsan, ha bire hançerlenirsin. Ölümüne bir şeyi istiyorsan, sürekli hançerlenirsin.

Çok merak ediyorum, o cumhurbaşkanlığı döneminde kendini Türk milliyetçisi tarif eden muhteremlerin, herkesin birbirine selam gönderdiği, ellerin sallandığı kongreden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Milliyetçilik mi terk edilecek? O masada nasıl yer alınacak onu çok sıkı takip edeceğiz.

Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız, siz isteseniz de ben olmam.