İYİ Parti Genel Başkanı: Bizi bunlarla mı durduracaksınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.



Geçmiş hükümetlerde Tarım Orman ve Köy İşleri ile Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısındaki değerlendirmelerine başlamadan Kayalar'ın rozetini taktı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Kadim kültürümüzle harmanlanan, cennet vatanımızda hakkımız olan tüm değerlerden, fırsatlardan mahrum bırakıldığımız ucube bir dönemin sonuna geliyoruz. Adaletten mahrumuz çünkü adaleti gölgeleyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Zalime boyun eğen Başkent'in göbeğindeki alçak saldırının faillerini bulmaktan aciz bir iktidar.

"Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız"

Samimiyetten mahrumuz çünkü kalbini karartmış bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. uzun zamandır ciddiyetten mahrumuz çünkü görev bilincini kaybetmiş bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçıları kollayan sorumsuz, korkak bir iktidar, son kullanma tarihi geçmiş bir iktidar. Neydin ne oldun Recep Bey. Cesaretin sembolüyüm diye geldin, esaretin sembolü oldun. Milletin adamıyım dedin, mafyaların kuklası oldun. Nereden nereye değil mi Recep Bey. Görüyorum ki sen de Ayşe Ateş'e verilen sözü tutacak yüz yok. Katillerden hesap soracak cesaret ise hiç yok.

Ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız. Katiller, azmettirenler, üstünü örtmeye çalışanlar cezasını çekecek. İsterlerse dünyanın öbür ucuna kaçsınlar o alçakları bulacağız.

Sosyal medya düzenlemesi

Seçimlere 39 gün kala BTK yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe koydu. Artık sosyal medya platformları kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Yani İçişleri Bakanlığı yetkilisi 'Bana bilgileri verin' dediğinde o bilgiler iletilecek. Suçu ispatlanmayan kişilerin tüm şahsi bilgileri talep edilebilecek.

Aynı zaman sosyal medya platformlarının tüm kişisel verileri Türkiye'de tutmasını zorunlu kılıyor. Recep Bey internete sınır çizmeye kalkıyor. Biz verilerin ülkemizde tutulmasına itiraz etmiyoruz, bunun zorla, yasakla yapılmasına itiraz ediyoruz.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da beceriksizliklerini kabullenmek yerine yasaklar koyarak esas meseleyi görmezden gelmeyi seçtiler. Türkiye internete sansür getiren demokrasi öncüsü ülkeler arasında yer aldı.

Bu düzenleme Twitter'dan bir AHaber oluşturma gayretidir. Facebook'ta bitmeyen penguen belgeseli izletme çabasıdır. Onca kanala rağmen milletimizi yalanlarına inandıramadılar. Bu hükümetin depremdeki acizliğini sosyal medya ortaya çıkardı. Saray medyası sahte başarı hikayesi yazarken, Kızılay'ın çadır sattığı haberi sosyal medyadan yayıldı. Rezilliklerini meydana döken her şeye düşmanlar. Sosyal medyaya, gençlere, teknoloji araçlarına düşmanlar.

14 Mayıs'ta oy kullanırken çok kritik bir seçim yapacaksınız. Kim Jong'un uzun boylu ikiziyle demokrasi arasında seçim yapacaksınız.

"Al bayrağın gölgesinin düştüğü her yer bizim için cennettir"

Seçimi kaybedeceğini anlayan Bay Recep huysuz, aksi, gergin. Recep Bey 'Gergin' deyince bana ve arkadaşlarıma hakaret etmek sandıktaki sonucu değiştirmeyecek. Bu acınası durumunda tek sorumlusu sensin. 21 yıl oldu devlet insanı olamadın. Çıkmış bana 'Utan, utan' diyorsun. Utanıyorum, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmanın zerresini üzerinde taşıyamamandan ben utanıyorum. Küfür bulaşmış dilinden, fitne saçan sözlerinden, söylediğin yalanlardan biz utanıyoruz. Milyonlarca vatandaşına düşman gözüyle bakmandan biz utanıyoruz. Arkadaş bizi, Cudi'ye, Gabar'a gömecekmiş. Rize bizim için ne kadar vatan toprağıyla Cudi de Gabar da bizim için o kadar vatan toprağıdır. Biz şehit olup Gabar ve Cudi'ye gömülmeye hazırız. Al bayrağın gölgesinin düştüğü her yer bizim cennettir.

Türkiye böyle ucube yönetimi hak etmiyor. İYİ Parti olarak Türkiye'ye yepyeni yönetim anlayışı getirmeye talibiz. Milletimizin iradesine hak ettiği değeri göstermeye talibiz.

"Uğraşmaya devam edeceğim"

Neymiş kiminle uğraşacağımı çok iyi bilecekmişim. Neymiş, kendisini benle uğraştırmayacakmışım. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Recep Bey, sen hiç merak etme ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Kul hakkı yiyenlerle, terörist başının mektubunu devletin televizyonunda okutanlarla, milletime yalan söyleyen, milletimin sesini duymayan, saraylarla keyif çatanlarla kesinlikle uğraşırım. Anaları mutfakta, babaları da evlatlarına karşı çaresiz bırakanlarla, memuru, emekliyi enflasyona ezdirenlerle, faizcilere 200 milyar lira aktaranlarla, kadınlara hayatı zindan edenlerle, gençlerle uğraşlarla uğraşırım. Uğraşmaya devam edeceğim.

"Ne hikmetse kurşunlar İYİ Parti'yi vurmuş"

Recep Bey'in bu tehdidin ardından tesiri gördük. İstanbul İl Başkanlığı'mıza saldırı yapıldı. Recep Bey ve arkadaşları ne yaptı, bize kızdılar. Kamera önünde laf attılar, sosyal medyadan hakaret ettiler. Neymiş inşaat bekçisi kardeşimiz hırsız kovalıyormuş. Ne hikmetse kurşunlar İYİ Parti'yi vurmuş, benim fotoğrafımı 20 santim sekmiş. Ateş edilen yerden il başkanlığımızın vurulması fizik ve coğrafya kurallarına aykırı. İddiaya göre bu bekçi kardeşimiz defalarca ateş etmiş ama ne hikmetse bu kadar ciddi hadiseyi üslerine bildirmemiş, polise haber vermemiş gitmiş evine yatmış uyumuş.

"Şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek?"

Sonunda Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş, çok kırılmış. Recep Bey utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi, hadi oradan. Sakın unutma biz bugünlere öyle kolay gelmedik. Biz bu yola 2015'te koltuk sevdası uğruna sırtını ve aklını tek adama teslim eden bir anlayışa karşı çıktık. Çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından çıktık. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa girmeden bu kürsüden milletimizin sesi olduk.

Bunca zorluğu aştıktan sonra bu kurşun mu bize dur diyecek. Sinan Ateş durdu mu? Her şeye direndikten sonra bizi bu kurşun mu durduracak? Ömer Halisdemir durdu mu? Şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Özgecanlar, Şuleler, Cerenler sindi mi, bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü, bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi Milli Misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Konca Kurişler vazgeçti mi, şimdi bize bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Sizlerden bir söz istiyorum. Kıvılcımdan bir ateş olacaksınız, tüm tehdit ve iftiralara direneceksiniz, tüm merilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü?"