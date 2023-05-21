İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bakırköy'de vatandaşları ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Arada çok büyük bir seçmen farkı yok. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay." dedi.

İstanbul'daki seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de bulunan Yeşilköy Sahili'ne gelen Akşener, burada selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra partisinin Bakırköy Meydan'ındaki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Millet İttifakı bünyesindeki partilerin güçlerinin birleştirerek 14 Mayıs'ta seçimlere gittiğini anlatan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda daha iyi bir biçimde güçlerin birleştirildiğini kaydetti.

"Mikro çalışma yapacağız"

Akşener, oy oranının arttırılabilmesi için ikna çalışmasına ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Yani arada çok büyük bir seçmen farkı yok. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay. Onun için sadece ve sadece bugün burada başlama nedenim şudur; siz gereğini yaptınız ama bir eksiğimiz var, o da şu, diyelim sen patronsun 5 kişi yanında çalışıyor. İşçilerinle konuşacaksın, onların aileleriyle konuşacaksın. Diyelim sen işçisin patronunla konuşacaksın, arkadaşlarınla konuşacaksın. Denizli'de akrabaların mı var onlarla konuşacaksın. Muş'ta akrabaların mı var onlarla konuşacaksın. Kocaeli'de dostun, arkadaşın mı var onlarla konuşacaksın. Yani mikro çalışma yapacağız."

Seçmenin velinimet olduğunu ifade eden Akşener, partililerin, arkadaşları, dostları ve komşularının karşısına geçerek onları ikna etmeleri gerektiğini anlattı.

"Parlamenter sisteme hep birlikte geçeriz"

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rica edeceksiniz, gönlünü kazanacaksınız, gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, üstten davranmayacaksınız, kutuplaşmaya uymayacaksınız. Bizi birbirimizin karşısına dikenler onlar istediği gibi konuşsunlar siz öyle konuşmayacaksınız. Hepinizin gayretiyle 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek. Çünkü bakın mesele Sayın Erdoğan falan değil mesele bu ucube sistemdir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak seçersek Meclis ve yürütme farklı yerlerde olur, denge ve denetleme mekanizması işler, hukuk işler. Dolayısıyla da parlamenter sisteme hep beraber başta AK Parti'liler olmak üzere birlikte geçeriz."