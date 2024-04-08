İYİ Parti Genel Başkanlığı için adaylığını koyan Koray Aydın kimdir?

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, olağanüstü kurultayda aday olacağını açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek "Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda, genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

"Kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz"

Aydın açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı olağanüstü kurultay kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun."

Aydın, adaylığıyla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını, açıklamanın yeri, tarihi ve saatinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirdi.

Koray Aydın kimdir?

Evli ve 3 çocuk babası Koray Aydın, 5 Aralık 1955 yılında Trabzon'da doğdu. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aydın, erken yaşta siyasete atıldı. 1976 yılında yönetim kurulu üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kollarına katıldı.

İlk defa 1991 Türkiye genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. 1995 yılında yapılacak genel seçimlerine kadar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak hizmetlerde bulundu.

1999-2001 yılları arasında ise Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçildi.

Son olarak 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçildi.

Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise meclisteki sandalyesini kaybetti.

19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi; 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucuları arasında yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2018 ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi.