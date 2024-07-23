İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa etti

İYİ Parti'den bir milletvekili daha istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Kamuoyuna Duyuru... Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim.

İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiçbir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum.

Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."