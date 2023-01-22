İYİ Parti İzmir yeni başkanını seçti

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen, Ülkü Doğan ile Sinan Bezircilioğlu'nun listelerinin yarıştığı kongrede, divan başkanlığını İYİ Parti Grup Başkanvekilli Erhan Usta yaptı.

Başkan adaylarından Sinan Bezircilioğlu, il başkanı olması halinde yalnızca teşkilatın ve Meral Akşener'in emrinde olacağını söyledi.

Ülkü Doğan ise göreve seçilmesi halinde tüm teşkilatı kucaklayacağını kaydederek, "Şimdi yeni bir yola çıkıyorum. 30 ilçenin sesi olmak için, bütün İzmir’in güneşi olmak için buradayım ama en önemlisi Genel Başkan Meral Akşener’in gücü olmak için bu yola çıkıyorum" dedi.

Dervişoğlu'nun konuşması sırasında gerginlik yaşandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kongre sürecinde, olmayan tartışmaların varmış gibi gösterildiğini ileri sürdü.

İlçe başkanlarının kongre öncesinde adaylara yönelik destek açıklamalarını yanlış bulduğunu, seçilecek başkanın tüm ilçelerin il başkanı olacağını belirten Dervişoğlu, "Süreci manipüle etmek amacıyla yanlış bir iş yapıldı. Destek açıklamaları yapıldı ve onun arkasında da ne olup bittiğini de araştırdım. Hiçbir ilçe başkanı arkadaşımı konuyla ilgili mesul tutmuyorum ve vermiş oldukları kararlara da sonuna kadar saygılıyım ama süreci manipüle etmeye yönelik birtakım adımların atılmış olmasını da yadırgadığımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun, konuşmasında, başkan adayı Bezircilioğlu'nu kastederek, "Ben il başkan adayı kardeşlerimden bir tanesini tanımıyorum. Bu da olabilir. Bunun, doğru yürütülmesi icap eden bir süreç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanması salonda atışmalara neden oldu. Dervişoğlu, gelen tepkilere "Size tahammüllü olmayı, demokrasiyi içselleştirmeyi tavsiye ediyorum" şeklinde karşılık verdi.

Gerginlik sırasında Divan Başkanı Usta, sessizliğin sağlanmaması halinde salonu boşaltacağına dair uyarıda bulundu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kim seçilirse seçilsin arkasında olacaklarını bildirdi.

İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise İYİ Partinin seçimde İzmir'de birinci parti olacağına inandığını söyledi.

14 oy farkla kazandı

Konuşmaların ardından 657 delegenin oy kullandığı seçimde 333 oy alan Sinan Bezircilioğlu, başkanlığa getirildi. Ülkü Doğan 319 oyda kaldı. 5 oy da geçersiz sayıldı. Bezircilioğlu yönetimi, büyük sevinç yaşadı.

Delegelere seslenen Bezircilioğlu, seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Bezircilioğlu, "İnşallah kaldığımız yerden İYİ Parti ailesi olarak devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bundan sonra da iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz ile Mehmet Tolga Akalın da katıldı.