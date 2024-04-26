İYİ Parti kurultayına seyirci alınmayacak
İYİ Parti, yarın düzenlenecek olağanüstü kurultay için hazırlıklarını tamamladı. Partiden yapılan açıklamada ise kongrenin yapılacağı salona seyirci alınmayacağını duyurdu.
Haber Merkezi
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İYİ Parti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını;
27 Nisan Cumartesi, 11.00'de, ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz...
Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."