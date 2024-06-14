İYİ Parti Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa etti
İYİ Parti’de sular durulmuyor… İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Böylece İYİ Parti'nin TBMM'de sandalye sayısı 35'e düştü.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı. X hesabından açıklama yapan İzsiz, "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.
2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİ Parti TBMM'ye 43 milletvekili ile temsil hakkı kazanmıştı. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.
İYİ Parti'den istifa eden vekiller hangi partiye geçti?
İYİ Parti'den TBMM'ye giren Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye geçmişti.
Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız milletvekilleri olarak siyasete devam ediyor.