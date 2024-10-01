İYİ Parti, Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptali için dava açtı

Türkiye'ye iltica eden Suriyeliler ile döviz ve garimenkule yatırım yapan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesi büyük tartışmalara neden olmuştu. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, bugün Türkiye'nin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek bu vatandaşlıkların iptali için dava açtı.

'Hem Anayasa'ya hem kanuna ayrı verildi'

Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satıldığını aktaran Dervişoğlu, konut satışlarının yarısının vatandaşlık karşılığı olduğunu söyledi. Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliğinin 20. maddesiyle yabancıya para ile taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığının verilmesinin de mümkün hale getirildiğini anlatan Dervişoğlu, şartların kanunla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu vatandaşlıkların Cumhurbaşkanı tarafından istisnai yollarla, hem Anayasa'ya hem de kanuna aykırı dağıltıldığını belirten Dervişoğlu, Türk milletinin hukukunu, Türk vatandaşlığının şerefini ve itibarını korumak için dava açtıklarını duyurdu.

1927'de çıkan ve yürürlükte olan kanunu gösterdi

Dervişoğlu, 1927'de 1062 şerhi olarak çıkan ve halen yürürlükte olan kanunun, Türkiye ve Suriye arasındaki tarihsel sorunlar ile Hatay meselesi sebebiyle, Suriye uyruklu yabancılara mülk edinmek suretiyle vatandaşlık verilmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.

Somut delillerle, kanunlara aykırı olarak Suriyelilere dağıtılan 238 bin vatandaşlığın iptali için hem Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına hem de Danıştay 10. Dairesine iptal davası açtıklarının bilgisini veren Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliğince, 'Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin' iptali için Danıştay 10. Dairesine açılan davaya feri müdahale talebinde bulunduklarını belirtti.