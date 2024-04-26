İYİ Parti’de kurultay heyecanı
İYİ Parti'de 5'nci olağanüstü kurultay yarın yapılacak. 1302 kayıtlı delegenin oy kullanacağı kurultayda Meral Akşener, yeniden aday olmayacak. Kurultayda 4 aday genel başkanlık için yarışacak.
Haber Merkezi
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Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
5. Olağanüstü Kurultayda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.
Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
İYİ Parti Kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.
Ankara Ticaret Odası Kongre merkezinde gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.