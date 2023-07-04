İYİ Parti'de yeni dönem: Başkanlık Divanı belirlendi
3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu.
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerin tamamı şunlar:
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• Siyasi İşler Başkanı - Oktay Vural
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Genel Sekreter - Ayfer Yılmaz
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Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra Kavuncu
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Mali İşler Başkanı - M. Cem Özdemir
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Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü Kuleyin
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Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki Üçok
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Seçim İşleri Başkanı - Sedat Aksakallı
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Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci Cınıslı
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Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce Türkeş
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Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga Akalın
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Yerel Yönetimler Başkanı - Burak Akburak
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Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat Zorlu
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Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz
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• Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale
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Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol Aydemir
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Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali Demir
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Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay
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Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece Güner
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Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksel
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Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker Yörükçüoğlu
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Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe Sucu