İYİ Parti'den Akşener'in 'kurultay kararı' değerlendirmesi

22 Temmuz 2018

İYİ Parti, bugün bir ay içinde kongreye gitmeye karar verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de karar sonrası sosyal medya hesabından bir ay içinde yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'in kararıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Çıray, Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'le ilgili, "Kendisi kararını söyledi. Ancak gerekirse delegeler iradesini ortaya koyar ve Sayın Meral Akşener'i aday gösterir. İYİ Parti'nin ve İYİ Partililerin Meral Akşener dışında bir lider ihtiyacı veya arayışı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

Çıray'ın attığı tweet: