İYİ Parti'den KHK eleştirisi: Genel af çıkarılmıştır

25 Aralık 2017

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan KHK'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suç teşkil edebilecek bir eyleminden ötürü bir kimsenin asla hukuken sorumlu tutulamayacağına dair cezasızlık düzenlemelerinin Anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu" ifade eden Çıray, "Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırı olan KHK'ler konusunda yetkisizlik belirterek varlığını tartışma konusu haline getirdiğini" ileri sürdü.

Çıray, KHK'deki 121. maddede yapılan düzenlemenin "çok ilgi çekici" bulduğunu belirterek, "Bu hüküm hukuk bakımından genel af niteliğindedir. Çünkü bu düzenleme sonucunda kapsama giren suçlar hakkında artık kamu davası açılamaz. Açılmış kamu davaları da düşecektir. Dünkü KHK'yle genel af çıkarılmıştır. Genel affı çıkarma yetkisi sadece TBMM'ye aittir. Meclis tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çıkarılabilir. TBMM dışında hiç kimse, hiçbir nedenle af çıkaramaz. Hiç kimse hiçbir nedenle yargıdan muaf tutulamaz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin, "Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyecek maddeleri tehlikeye düşürüldüğü için daha önce yaptığı gibi yorum hakkını kullanması ve Anayasadaki ilgili maddeleri koruması gerektiğini" vurgulayan Aytun Çıray, gelecekte çıkarılacak bir KHK ile Anayasa Mahkemesinin lağvedilmesi halinde başvurulacak bir kurum kalmayacağını iddia etti.

Kaynak: AA