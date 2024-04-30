İYİ Partili belediye başkanı istifa etti
İYİ Parti kurultayında Koray Aydın'ı destekleyen Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazetciler Cemiyeti'inde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.