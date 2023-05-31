İYİ Parti'ten Kılıçdaroğlu'na 'Icardi' göndermesi

İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Sekreteri Muhammet Akyüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şampiyonluk dolayısıyla Galatasaray'ı kutladığı mesajı alıntılayarak, İmamoğlu ve Yavaş göndermesi yaptı.

Akyüz, Galatasaray'ın Arjantinli forveti Icardi'yi işaret ederek, "İcardi'si olup oynatan herkes şampiyon olur. İcardi'si olup oynatmayan da korna sesi dinler" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde İYİ Parti sürekli olarak 'kazanacak aday' vurgusu yapmış, hatta Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkmıştı.