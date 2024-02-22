İyilik meleği kadın doktorlar Vehbi Koç Ödülü’nü aldı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Bu yıl eğitim alanında verilen Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, 6 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye’nin köylerine kadar ulaşıp çocuklarımıza eğitim desteği vermeyi başardı. Bu başarının ardında, vakfın 5 bin 500’den fazla üyesinin büyük bir fedakarlıkla yaptığı çalışmalar var.

Vakfın kurucuları kadın doktorlar. 6 yıl önce bir çocuğun eğitimine destek olmak için bir araya gelmişler. Her biri memleketin bir köşesinde zaten çok meşakkatli olan mesleğini yaparken, bulundukları bölgelerdeki çocukların ihtiyaçlarına gözlerini kapayamamış, “Ben ne yapabilirim ki” diye düşünmemiş, ellerini taşın altına koymuşlar. Gün be gün burs talepleri de, bağışçı sayıları da artmış.

Cumhuriyet kadınlarının dayanışması

Önceki akşam Vehbi Koç Vakfı’nın davetinde Ömer Koç, Ali Koç ve Koç Holding üst yönetiminin yanı sıra, Yılmaz Büyükerşen’den Demet Sabancı’ya, Aydın Doğan’dan Haldun Dormen’e, Zeynep Bodur’a kadar en saygın isimler, onları ayakta alkışladı.

“Tek kırmızı çizgimiz Atatürk” diyen KAHEV’in kurucuları, yazdıkları başarı hikayesi ile bir kişinin bile çok şeyi değiştirebileceğini ve bu topraklar da umut ışığının hep parlayacağını ortaya koydu. Kadın hekimlerin “Tek reçetemiz eğitim” anlayışıyla kurduğu KAHEV, çocuk ve gençlere burs sağlamanın yanı sıra okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşmasına destek oluyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülü neden KAHEV’e verdiklerini şöyle anlattı: “Bu akşam 6 yıl gibi kısa bir sürede binlerce öğrencimize umut olmuş bir kurumu ödüllendiriyoruz. Cumhuriyet kadınlarının dayanışmasının çok özel örneklerinden biri olan KAHEV, çağdaş ve müreffeh bir topluma ancak eğitim yoluyla erişebileceğimiz anlayışıyla da takdire şâyandır.”

Tek kırmızı çizgimiz Atatürk

Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülmenin KAHEV için gurur verici bir başarı olduğunu belirten Demet Orhan Başer, “Tek kırmızı çizgimiz Atatürk” ifadesini kullandı. Başer şöyle konuştu: “Biz, Cumhuriyetimiz sayesinde eğitim olanaklarıyla buluşabildik, Cumhuriyet kadınları olarak önce kendi mesleklerimizi kazandık.

Ardından topluma yararlı işler yapma aşamasına geldiğimizi fark ettiğimiz zamanlarımızda sosyal medya üzerinden bir öğrencinin eğitimini yarıda bırakmaması amacıyla buluştuk ve bu kıvılcım sağlık camiası içinde âdeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. Sonra da verdiğimiz her burs, yenilerini yaptığımız her okul yardımı diğerini doğurdu. Mütevelli heyetimiz ve yönetim kurulumuzla bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirmek için çalıştık.

Eğitimin insani bir hak olduğunu düşünüyoruz ve her bireyin eğitim olanaklarına eşit şekilde ulaşabilmesini istiyoruz.” En büyük amaçlarının KAHEV’in dünyaca bilinen, güvenilir bir kurum olarak geleceğe uzanması olduğuna değinen Demet Orhan Başer, “Buna inanmış Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kadın hekim ve binlerce destekçimizle biz ülkemizin gençleri ve eğitimi için daima çalışmaya devam edeceğiz.

Vehbi Koç Ödülü’nün bizim için anlamına gelirsek; doğru ve iyi niyetli işler yaparsanız başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan yollar size açılır. Biz vakfımızdaki çalışmalarımızda yürekten hissettiğimiz projeleri yapmaktan ve sonuçlarından son derece mutluyken, bu ödülü ve desteği vermeniz bizlere şu mesajı veriyor: ‘Ahlaklı, çalışkan, merhametli ve vicdanlı olmak mutlaka doğru kişiler tarafından ödüllendirilir ve doğru yoldasınız kızlar! Devam edin.’ Yalnız olmadığımızı bizlere hatırlattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

5 binden fazla öğrenciye burs desteği verdi

2018 yılında kadın hekimler tarafından kurulan KAHEV, özellikle kırsal bölgelerdeki çocukları nitelikli eğitime, okulları da eğitim materyallerine eriştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere burs vererek başlattığı faaliyetlerini yıllar içinde genişleten vakıf, kırsaldaki okullara hem bakım onarım hizmetleri sunmaya başladı; hem de bu okullarda yeni sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler açmaya devam etti. 5.000’den fazla öğrenciye düzenli burs sağlayan ve COVID salgını döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına düzenli burs ve destek veren KAHEV’in 5.500’den fazla resmi üyesi ve 26.000’den fazla gönüllüsü bulunuyor.

“Gençliğin yetişmesine hizmet vatan borcudur”

Eğitimin Vehbi Koç Vakfı için her zaman en önemli faaliyet alanı olduğunu vurgulayan Ömer M. Koç, “Vakfımız, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, bugüne kadar 50.000’den fazla gencimize burs imkânı sağlamış, ülkemizin dört bir yanında inşa ettiği eğitim kurumlarıyla çağdaş nesiller yetişmesine katkıda bulunmuştur. Vehbi Koç, ‘Gençliğin yetişmesine ve ülkenin kalkınmasına hizmet bir insanlık ve vatan borcudur’ diyerek, eğitim konusuna verdiği önemi vurgulamıştır” ifâdelerini kullandı.

Semahat Arsel Burs Fonu

Demet Orhan Başer, kazandıkları ödülle ‘Semahat Arsel Burs Fonu’nu hayata geçireceklerini; böylece Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren çocuklara ve gençlere burs vermeyi hedeflediklerini söyledi.