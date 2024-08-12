İzinsiz veri kullanan X, 9 AB üyesi ülkede şikayet edildi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, yapay zeka şirketi xAI'ın kişisel verileri kullanıcıların rızası olmadan topladığı gerekçesiyle 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde şikayet edildi.

Şikayete dair açıklamada, X'in Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, rızaları olmadan ve önceden bilgilendirme yapmadan Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için yasa dışı bir şekilde kullanmaya başladığı anımsatıldı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta verilerin yasa dışı işlenmesini durdurmak için X'e karşı yasal süreç başlattığı hatırlatılan açıklamada, İrlanda'nın GDPR'yi tam olarak uygulama konusunda yetersiz kaldığı bu nedenle Noyb'un, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayette bulunduğu kaydedildi.​​​​​​​