İzleyici, Uluslararası Müzeler Günü'nde özel bir film seçkisiyle buluşacak

Film seçkisinde, Almanya sinemasının klasik ve çağdaş örneklerinden dünya sinemasının önemli eserlerine, sinema tarihine ışık tutan belgesellerden, deneysel filmlere uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan DFF koleksiyonundan "O" (1966), "Madchen in Uniform" (1931), "Opera Binasında Yangın" (1930) ve "Zayıf Nokta" (1975) filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Filmler, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 15 Mayıs-1 Haziran'da izlenebilecek.