İzmir Aliağa'da yangın!
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine müdahale eden ekiplerin yangın söndürme mücadelesi sürüyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.