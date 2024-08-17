İzmir, Bolu, Aydın ve Karabük'te orman yangını: Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklaması

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kamuoyu Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük'teki orman yangınlarındaki son durumu takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Şu anda devam eden 5 aktif orman yangını bulunuyor.

Bakan Yumaklı, "5 aktif yangınımız var. Bir vadinin içine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz sıkıntılı. Uçak ve helikopterlerle baskıyı azaltıp, arkadaşlarımızın söndürmesini bekliyoruz. Şu anda İzmir'de Bozdağ'da 8 uçak, 14 helikopter var. Kuzey hattı yangının çıkış noktası olan bir nokta. Burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine dikkatsizlik sebebitle şu anki duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Rüzgar dünkü gibi değil. Kuzey ve güney hattına arkadaşlarımız yoğun şekilde müdahale ediyorlar. Güney hattı bizim daha önemli. Çünkü orayı aştığında ormanlar var. Rüzgar artarsa arkadaşlarımız için de hayati tehlike olabiliyor zaman zaman. Hışımlarda 3 ev, Örnekpınar'da da 2 ev hasar görmüş durumda. Bizim diğer yangınlarımız var. Hali hazırda müdahalelere devam eden, Bolu, Karabük ve Manisa. Burada da enerjileri düşürüldü" diye konuştu.

İzmir

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saattir devam ediyor. Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Manisa

Manisa'nın Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor. Yangın nedeniyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.