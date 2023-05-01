İzmir İktisat Kongresi 'Türkiye Yüzyılı' için toplandı
İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl sonra Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde, bu kez "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının, siyasi bağımsızlık kadar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için 17 Şubat 1923'te düzenlediği İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl sonra Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde, bu kez "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplandı.
"Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi için gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nin, ilk kongrenin 100. yılı olan 17 Şubat 2023'te yapılması planlanmış ancak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle kongre, 29 -30 Nisan tarihlerine ertelenmişti. İzmir İktisat Kongresi için, birinci kongresinin gerçekleştirildiği ve 1979 yılında yıkılarak otoparka dönüştürülen "Guiffray Hanı" olarak da bilinen Banka-Han binası, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger öncülüğünde İzmir Valiliği tarafından satın alınarak, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.
Binanın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ev sahibi olarak katılımcılara hitap etti. Nebati, 100 yıl önce düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya konulan yerli ve milli ruhla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Tüm engellere, tüm güçlüklere rağmen inançla, azimle ve çok çalışarak Cumhuriyet'imizin ilk asrında elde ettiğimiz tüm kazanımları korumak ve çok daha ilerilere taşımak konusunda irademiz tamdır" dedi. İki gün süren kongrede Cumhuriyet'in ilk yüzyılının iktisadi değerlendirmesi yapılırken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya koyacak politikalar üzerinde duruldu.
Kongrede Türkiye'nin ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok isminin yanı sıra alanında isim yapmış yabancı iktisatçılar ve iş dünyasının önde gelen şirketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşmalarıyla katıldı.