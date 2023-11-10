İzmir'de 126 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal olarak geçişinden önce, Konak ilçesinde barındırıldıkları evlere yönelik 93 ekip, 242 personel ve 5 tim çevik kuvvetle 29 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Toplamda 1 milyon 397 bin 770 lira idari para cezası uygulanırken, göçmenleri barındıran ev sahiplerinden 9 şüpheliye de göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.