İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine Şahan Gökbakar'dan tepki: 'Kan dondurucu'

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında, "Her gittiğimde sokaklarında yürürüm. Demek ki denk gelsek bu şekilde ölecekmişiz. Kan dondurucu" ifadelerine yer verdi.

Gökbakar'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"5 yıl önce yerel gazeteler yazmış, "illa biri mi ölmeli!" demiş. Alsancak burası ya! İzmir'in seçkin semtlerinden. Her gittiğimde sokaklarında yürürüm. Demek ki denk gelsek bu şekilde ölecekmişiz. Kan dondurucu! Bu kaçağı yıllardır düzeltmeyen tüm yetkililer "kasten öldürmek" suçundan yargılanmalıdır. Bu şekilde ölmek, bu ülkenin halini en net anlatan durumdur."