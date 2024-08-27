İzmir'de aile katliamı: Dört çocuğuna ateş etti, üçünü öldürdü, intihar etmek istedi
İzmir'de bir baba, aile katliamına yol açtı. Adam dört çocuğuna tabancayla ateş ederken, çocuklardan üçü hayatını kaybetti. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan adam yaralandı. Baba ve yaralı çocuğu hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş., Çınar mevkisine yakın araziye götürdüğü 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Ş.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.