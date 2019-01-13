İzmir'de aşırı yağışın etkileri giderilmeye çalışılıyor
İzmir'de sağanak yağışın ardından oluşan su birikintileri tahliye ediliyor.
İzmir'de 3 gün etkili olan yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışın dün gece saatlerinden itibaren sona ermesinin ardından kentte yaşanan olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor.
Konak ilçesinde su birikintisi nedeniyle trafiğe kapanan Yunuslar alt geçidindeki su tahliye edildi. Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan alt geçit, suların çekilmesiyle trafiğe açıldı.
Şehrin çeşitli bölgelerdeki su birikintilerine de belediye ekiplerince müdahale edildi.
Torbalı ilçesinde, su baskını meydana gelen İZBAN'ın Pancar İstasyonu'ndaki alt geçitte tahliye çalışmaları ise devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alt geçitteki suyu pompalarla dışarı aktarıyor. İZBAN'ı kullanamayan vatandaşlar, otobüslerle en yakın İZBAN istasyonuna gidiyor.
Öte yandan, istasyon yakınındaki boş alan da su ile doldu. Vatandaşlar, alana park ettikleri araçlarına ulaşmakta zorlandı.
Menderes ilçesinde ise tarım alanlarında su birikintileri oluştu. Çileme Mahallesi'nde tarlaların ekili olmadığı ancak bölgede marul yetiştirilen bazı seralardaki ürünlerin su altında kaldığı belirtildi.
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