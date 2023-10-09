İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Merkezi
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İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızılcaova Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.