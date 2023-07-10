İzmir’de iki ayrı yerde orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi’nde saat 13.45 sıralarındaorman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 14.00 itibarıyla yangına ilk müdahalede bulundu. Aliağa’daki yerleşim yerine yakın olan yangını söndürmek için 8 helikopter ve 7 uçak ile havadan, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan çalışmalar sürüyor.

Menderes'te de yangın başladı

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’nde de saat 14.00 sarılarında orman yangını başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu yangına da 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahaleye başladı.

İzmir’deki her iki yangını söndürmek için de çalışmalar sürüyor.