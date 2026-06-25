İzmir'de iki ilçe belediye başkanı gözaltına alındı
İzmir'de yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.
Toplamda 24 kişi gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in yanı sıra Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve CHP İzmir eski Milletvekili Doğuş Bayır'ın da bulunduğu belirtildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte gözaltına alınan kişi sayısının 24 olduğu ifade edildi.