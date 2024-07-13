İzmir'de iki kişi akıma kapılarak öldü; kablolar daha aşağıya alınıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay, su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı bölgeye giden elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yaptı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek.

Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.