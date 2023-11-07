İzmir'de lise binası yıkım sırasında yan yattı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesi'nin yapılan incelemeler sonrası, yıkılarak yeniden yaptırılmasına karar verildi.

Bir süredir yıkım çalışmalarının devam ettiği okul binasında, bu sırada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, yetkililer yapılan incelemeler sonucu okulun yakınındaki 3 apartmanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.